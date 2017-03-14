Еще 12 объединенных общин получат финансирование на создание ЦНАП от U-LEAD

Сегодня, 14 марта 2017 года, состоялось торжественное подписание меморандумов о сотрудничестве между представителями 12 объединенных территориальных общин и компанией SKL International о создании в этих общинах центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
Во время мероприятия Первый заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Негода отметил: «Децентрализация, как и любая другая реформа, не имеет смысла, если в жизни жителей общины не происходит позитивных изменений. Приближение качественных услуг к людям - это и есть те изменения, которые больше всего ждали и уже ощутили во многих общинах. Быстрые успехи в этом направлении стали возможными, в том числе, и благодаря государственной поддержке и содействию наших международных партнеров».
По словам Вячеслава Невзгоды, созданные в объединенных общинах ЦНАП должны отличаться от тех, что уже работают, скажем, при райгосадминистрациях. В связи с тем, что общины имеют более широкие собственные полномочия там могут качественно предоставлять не только административные, но и коммунальные и другие услуги. Эти услуги могут быть также еще доступней. Для этого в селах объединенных общин важно создавать удаленные и мобильные рабочие места для специалистов ЦНАП, привлекать к оказанию услуг сельских старост.
«Также следует заметить, что на этом мероприятии рядом с головами объединенных общин присутствуют представители некоторых районных государственных администраций. Так что на районном уровне уже есть понимание, что перспектива - за объединением общин, и этот процесс лучше поддерживать чем блокировать», - сказал первый заместитель Министра.
Финалистами для получения помощи по созданию ЦНАП стали такие объединенные общины:
1. Иршанска (Житомирская обл.);
2. Краснопольская (Сумская обл.);
3. Николаевская (Сумская обл.);
4. Старосинявская (Хмельницкая обл.);
5. Чемеровецкая (Хмельницкая обл.);
6. Глобинский (Полтавская обл.);
7. Калитянский (Киевская обл.);
8. Севериновская (Винницкая обл.);
9. Веселовский (Запорожская обл);
10. Мокрокалигирська (Черкасская обл).
Финалист по получению помощи на создание удаленного рабочего места: Белозерская ОТГ (Черкасская обл).
Финалист по получению помощи на создание мобильного рабочего места: Славута (Хмельницкая обл).
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