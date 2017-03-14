Сегодня 14 марта 2017 года, 17:50

Еще 12 объединенных общин получат финансирование на создание ЦНАП от U-LEAD

Сегодня, 14 марта 2017 года, состоялось торжественное подписание меморандумов о сотрудничестве между представителями 12 объединенных территориальных общин и компанией SKL International о создании в этих общинах центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Во время мероприятия Первый заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Негода отметил: «Децентрализация, как и любая другая реформа, не имеет смысла, если в жизни жителей общины не происходит позитивных изменений. Приближение качественных услуг к людям - это и есть те изменения, которые больше всего ждали и уже ощутили во многих общинах. Быстрые успехи в этом направлении стали возможными, в том числе, и благодаря государственной поддержке и содействию наших международных партнеров».

По словам Вячеслава Невзгоды, созданные в объединенных общинах ЦНАП должны отличаться от тех, что уже работают, скажем, при райгосадминистрациях. В связи с тем, что общины имеют более широкие собственные полномочия там могут качественно предоставлять не только административные, но и коммунальные и другие услуги. Эти услуги могут быть также еще доступней. Для этого в селах объединенных общин важно создавать удаленные и мобильные рабочие места для специалистов ЦНАП, привлекать к оказанию услуг сельских старост.

«Также следует заметить, что на этом мероприятии рядом с головами объединенных общин присутствуют представители некоторых районных государственных администраций. Так что на районном уровне уже есть понимание, что перспектива - за объединением общин, и этот процесс лучше поддерживать чем блокировать», - сказал первый заместитель Министра.

Финалистами для получения помощи по созданию ЦНАП стали такие объединенные общины:

1. Иршанска (Житомирская обл.);

2. Краснопольская (Сумская обл.);

3. Николаевская (Сумская обл.);

4. Старосинявская (Хмельницкая обл.);

5. Чемеровецкая (Хмельницкая обл.);

6. Глобинский (Полтавская обл.);

7. Калитянский (Киевская обл.);

8. Севериновская (Винницкая обл.);

9. Веселовский (Запорожская обл);

10. Мокрокалигирська (Черкасская обл).

Финалист по получению помощи на создание удаленного рабочего места: Белозерская ОТГ (Черкасская обл).

Финалист по получению помощи на создание мобильного рабочего места: Славута (Хмельницкая обл).