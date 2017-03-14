Европейский суд признал правомерным для работодателей запрещать сотрудникам носить «видимые религиозные символы»

Европейский суд в Люксембурге (высшая юридическая инстанция Евросоюза) признал правомерным решение работодателей вводить правила, запрещающие сотрудникам носить «видимые религиозные символы». Такое решение было принято после жалобы двух мусульманок из Франции и Бельгии на «дискриминацию» со стороны своих боссов, которые уволили женщин за отказ снять хиджабы (женские мусульманские платки) на рабочем месте.
«Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых атрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией», – говорится в решении суда.
Это первое решение высшей судебной инстанции ЕС о демонстрации религиозных символов на рабочем месте, его вердикты обжалованию не подлежат. В целом дресс-код и правила для служащих на рабочем месте устанавливает руководства компании, как считает Европейский суд. Впрочем, судебные иски в странах ЕС зачастую касаются не только религиозных символов. Так в прошлом году в Великобритании сотрудница одного из финансовых учреждений обвинила дирекцию в дискриминации после увольнения за отказ приходить на работу на каблуках.
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