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Сегодня 14 марта 2017 года, 16:19

ЕБРР запускает на Украине программу поддержки климатически-дружественных бизнесов

Европейский банк реконструкции и развития запускает на Украине инновационные ваучеры - инструмент финансовой поддержки для проектов по уменьшению воздействия на климат, реализуемых украинскими компаниями. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

«В течение 2017-2018 годов в рамках инновационных ваучеров украинские компании получат безвозвратное финансирование на 1 млн евро», - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, средства будут предоставляться на конкурсной основе и на условиях софинансирования.

«Ожидается, что в рамках инновационных ваучеров будет профинансировано около 50 проектов со средней суммой финансирования со стороны ЕБРР в 20 тысяч евро», - заявили в ЕБРР.

Инновационные ваучеры на Украине будет внедрять ЕБРР при содействии ГО Greencubator.

По словам председателя Greencubator Романа Зинчекнко, климатические инновации в первую очередь необходимы в агросекторе, металлургии и коммунальном хозяйстве.

Инновационные ваучеры - инструмент финансовой поддержки украинских климатически-дружественных бизнесов.

Благодаря этому инструменту украинские компании могут получить безвозвратное финансирование для своих инновационных проектов, направленных на внедрение или разработку климатических технологий для сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения влияния на климат.