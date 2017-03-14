Сегодня 14 марта 2017 года, 16:19

АО Spenser & Kauffmann поддержало команду украинских студентов на Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2017

10 марта 2017 года в Германии завершился десятый конкурс по международному инвестиционному арбитражу Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2017. Украину на конкурсе представляла команда студентов юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Профессиональную помощь при подготовке, а также финансовую поддержку оказало АО Spenser & Kauffmann.

Конкурс по международному инвестиционному арбитражу во Франкфурте-на-Майне является одним из старейших и наиболее престижных в сфере инвестиционного арбитража. Главный акцент в соревновании ставится на умение студентов устно представить их аргументы и позицию перед арбитражным трибуналом. Главная особенность соревнования в том, что оно объединяет право инвестиционной защиты с историей международного права и торговли: ежегодно дело базируется на реальных исторических событиях античных и средневековых времен.

«В этом году дело касалось Клеопатры Селены II и инвестиционной защиты ее имущества, унаследованного от матери, знаменитой Клеопатры VII, - рассказал юрист АО Spenser & Kauffmann Юрий Рыбак, который был главным тренером команды. Он вспомнил, что дело было похожим и связанным с первым делом конкурса 2008 года, которым началась традиция соревнований.

Команду от Украины в этом году представляли студенты КНУ Андрей Фалендыш, Дарья Михайленко, Юлия Холодова и Ангелина Лихачевская.

Конкурс состоял из основного этапа соревнования, который проходил 6-10 апреля во Франкфурте, и подготовительных этапов, которые состоялись в феврале в Москве, Стокгольме, Париже и Вашингтоне. Украинская команда посетила подготовительный раунд в Стокгольме, где могла получить первые практические навыки презентации своей правовой позиции перед арбитрами.

«Во время соревнований команда достойно представила свой университет и страну, показала высокий уровень подготовки, знания фактических обстоятельств дела, общих знаний инвестиционного арбитража и международного права, - отметил управляющий партнер АО Spenser & Kauffmann Валентин Загария. – Студенты КНУ уступили место более опытным командам других университетов в последних раундах. Стоит заметить, что оппонентами нашей команды были студенты из разных уголков мира, включая студентов университета Джорджа Вашингтона (США) и университета Сакле (Франция)».

«В этом году выступление Украины произвело приятное впечатление на арбитров и студенческое сообщество конкурса, заложив надежный фундамент для создания положительной традиции участия украинских команд в соревновании по международному инвестиционному арбитражу во Франкфурте-на-Майне, - отметил Ю.Рыбак. - Надеюсь, что интерес украинских студентов и университетов к данному международному соревнованию повысится, и в следующем году свои команды для участия в конкурсе отправит не только Киевский национальный университет, но и другие вузы».

Главная задача Frankfurt Investment Arbitration Moot Court - расширение кругозора студентов в сфере инвестиционного арбитража и поощрения как можно большего количества молодых юристов развивать практику инвестиционного арбитража в их странах. Также это прекрасная возможность для нетворкинга, получения практических навыков и опыта общения со старшими коллегами, поскольку после раундов проводятся неформальные встречи с арбитрами и студентами-участниками со всего мира.

Основное содержание соревнований составляет юрисдикционная стадия производства, то есть доведение / опровержение существования юрисдикции Трибунала по данному инвестиционному спору. Для этого студенты анализируют основные инвестиционные понятия, конструкции и механизмы их реализации: определение понятий инвестиции и инвестора, юрисдикции в пространстве, времени и по кругу лиц, использования зонтичной клаузулы, дисквалификации арбитров и тому подобное.