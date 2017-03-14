Съезд включил в бюллетень для голосования 16 кандидатов в члены ВСП, к документам которых нет замечаний

Съезд судей своим решением включил в бюллетень для голосования 16 кандидатов в члены ВСП, к документам которых нет замечаний и которые являются делегатами Съезда.
1. Сергей Гирич - судья Лычаковского районного суда г. Львова,
2. Михаил Цуркан — судья ВАСУ в отставке,
3. Игорь Артеменко – судья Апелляционного суда Одесской области,
4. Игорь Стельмах – судья Апелляционного суда Львовской области,
5. Виктор Шапран – судья Киевского апелляционного хозяйственного суда,
6. Руслан Арсирий – судья Окружной административный суд г. Киева, член Совета судей Украины,
7. Светлана Акуленко – судья Апелляционного суда Черниговской области,
8. Валентина Орлянская – судья ВССУ,
9. Анатолий Лазаренко — судья Летичевского районного суда Хмельницкой области,
10. Елена Сытник – судья ВССУ,
11. Василий Шарапа – судья Ровненского окружного административного суда в отставке,
12. Тарас Багрий – судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области, член Совета судей Украины,
13. Николай Худык – судья Апелляционного суда г. Киева,
14. Максим Вишняк – судья Каменнобродского районного суда г. Луганска,
15. Татьяна Стрелец – судья ВАСУ,
16. Александр Ткаченко – Хозяйственный суд Николаевской области.
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