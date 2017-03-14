Сегодня 14 марта 2017 года, 16:19

Съезд включил в бюллетень для голосования 16 кандидатов в члены ВСП, к документам которых нет замечаний

Съезд судей своим решением включил в бюллетень для голосования 16 кандидатов в члены ВСП, к документам которых нет замечаний и которые являются делегатами Съезда.

1. Сергей Гирич - судья Лычаковского районного суда г. Львова,

2. Михаил Цуркан — судья ВАСУ в отставке,

3. Игорь Артеменко – судья Апелляционного суда Одесской области,

4. Игорь Стельмах – судья Апелляционного суда Львовской области,

5. Виктор Шапран – судья Киевского апелляционного хозяйственного суда,

6. Руслан Арсирий – судья Окружной административный суд г. Киева, член Совета судей Украины,

7. Светлана Акуленко – судья Апелляционного суда Черниговской области,

8. Валентина Орлянская – судья ВССУ,

9. Анатолий Лазаренко — судья Летичевского районного суда Хмельницкой области,

10. Елена Сытник – судья ВССУ,

11. Василий Шарапа – судья Ровненского окружного административного суда в отставке,

12. Тарас Багрий – судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области, член Совета судей Украины,

13. Николай Худык – судья Апелляционного суда г. Киева,

14. Максим Вишняк – судья Каменнобродского районного суда г. Луганска,

15. Татьяна Стрелец – судья ВАСУ,

16. Александр Ткаченко – Хозяйственный суд Николаевской области.