Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 марта 2017 года, 16:19

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Съезд включил в бюллетень для голосования 16 кандидатов в члены ВСП, к документам которых нет замечаний

14 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Съезд судей своим решением включил в бюллетень для голосования 16 кандидатов в члены ВСП, к документам которых нет замечаний и которые являются делегатами Съезда.

1. Сергей Гирич - судья Лычаковского районного суда г. Львова,

2. Михаил Цуркан — судья ВАСУ в отставке,

3. Игорь Артеменко – судья Апелляционного суда Одесской области,

4. Игорь Стельмах – судья Апелляционного суда Львовской области,

5. Виктор Шапран – судья Киевского апелляционного хозяйственного суда,

6. Руслан Арсирий – судья Окружной административный суд г. Киева, член Совета судей Украины,

7. Светлана Акуленко – судья Апелляционного суда Черниговской области,

8. Валентина Орлянская – судья ВССУ,

9. Анатолий Лазаренко — судья Летичевского районного суда Хмельницкой области,

10. Елена Сытник – судья ВССУ,

11. Василий Шарапа – судья Ровненского окружного административного суда в отставке,

12. Тарас Багрий – судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области, член Совета судей Украины,

13. Николай Худык – судья Апелляционного суда г. Киева,

14. Максим Вишняк – судья Каменнобродского районного суда г. Луганска,

15. Татьяна Стрелец – судья ВАСУ,

16. Александр Ткаченко – Хозяйственный суд Николаевской области.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • aequo
  • АФ «Династия»
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом