Сегодня 14 марта 2017 года, 16:19

5 из 44 кандидатов в члены ВСП сняли свои кандидатуры

После обеденного перерыва главный судейский форум продолжил свою работу с рассмотрения вопроса относительно избрания 6 членов Высшего совета правосудия.

Как стало известно, выбирать 6 членов ВСП из 44 претендентов делегатам будет проще, поскольку пятеро судей сняли свои кандидатуры. В их числе судья Хозяйственного суда Харьковской области Александр Мамалуй и судья Апелляционного суда Винницкой области Анатолий Кривошея, которые мотивировали свое решение прекратить участие в избирательной гонке намерением стать судьями нового Верховного Суда: оба кандидата принимают участие в конкурсе в новую высшую судебную инстанцию. Г-н Кривошея попросил участников главного судейского форума поддержать кандидатуру другого претендента в состав ВСП – судью Лычаковского районного суда г. Львова Сергей Гирича, а г-н Мамалуй – судью Киевского апелляционного хозяйственного суда Виктора Шапрана. В пользу г-на Шапрана высказался и другой кандидат в ВСП - судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Павел Шкиндер, который также снял свою кандидатуру. Отказался от «борьбы» за место члена в ВСП и судья Апелляционного суда г.Киева Степан Гладий, попросив делегатов поддержать его коллегу по суду Николая Худыка. Последнего кандидата попросил поддержать и судья Киевского районного суда г. Одессы Игорь Борщов, который также снял свою кандидатуру из числа кандидатов в ВСП. Кроме того, он предложил делегатам съезда поддержать своего визави – судью Апелляционного суда Одесской области Игоря Артеменко.