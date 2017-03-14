Сегодня 14 марта 2017 года, 16:19

В правительстве еще нет окончательного варианта пенсионной реформы, - вице-премьер-министр

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабинет министров еще не наработал модель пенсионной реформы, но по его мнению, в ней обязательно будет присутствовать введение накопительной системы.

«На сегодняшний день окончательного варианта пенсионной реформы в Кабинете министров еще нет, еще идет диалог, идут очень серьезные дискуссии, работа со специалистами. Но я никогда не поддержу пенсионную реформу без введения полноценного второго и третьего уровня пенсионного страхования. Всё! Хватит популизма, хватит заигрывания неизвестно с кем. Украинцы имеют право на достойную пенсию, а ее может обеспечить только трехуровневая пенсионная система», - заявил П.Розенко.

Министр считает, что Украина опоздала с введением трехуровневой пенсионной системой по формуле 60%-30%-10% (солидарная система, накопительная система, негосударственное пенсионное страхование) по меньшей мере на 15 лет.

«Пятнадцать лет наши чиновники говорили: не время, не сформировались условия, фондового рынка нет, куда нам это вкладывать, нет возможности и т.д. и т.п. Пятнадцать лет мы слышим одно и то же, хотя все прекрасно понимают, что не заработает нормальной фондовый рынок, пока нет ресурса. Не заработают негосударственные пенсионные фонды, пока нет обязательной накопительной пенсионной систем», - заявил П.Розенко.