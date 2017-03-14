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Сегодня 14 марта 2017 года, 14:48

Суд отказал «Сбербанку» во взыскании 1,5 млрд грн с «Укрзализныци»

Хозяйственный суд города Киева отказал во взыскании с «Укрзализныци» почти 1,5 млрд гривен в пользу российского «Сбербанка». Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

«Указанное финучреждение, которое является 100% дочерним банком российского ОАО «Сбербанк», обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании указанных средств с «Укрзализныци» в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и ГП «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году», - сообщает пресс-служба.

«Однако, в связи с пребыванием ГП «Донецкая железная дорога» в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать задолженность с «Укрзализныци», - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия, единственным акционером которого является государство, прокуратурой города Киева осуществлено вступление в рассмотрение указанного дела.

«По результатам судебного рассмотрения Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и отказал банку в удовлетворении исковых требований», - заявили в прокуратуре.