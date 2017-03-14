ВККС рекомендует откомандировать 26 судей в другой суд

Вчера, 13 марта, на заседании палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о внесении представления о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
В связи с невозможностью осуществления правосудия в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия в:
• Жидачевский районный суд Львовской области - 1 судью;
• Карловский районный суд Полтавской области - 2 судей;
• Лохвицкий районный суд Полтавской области - 4 судей;
• Нововодолажский районный суд Харьковской области - 2 судей;
• Радивиловский районный суд Ровенской области - 1 судью;
• Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области - 1 судью.
В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия в:
• Бориславский городской суд Львовской области - 1 судью;
• Буринский районный суд Сумской области - 3 судей;
• Волновахский районный суд Донецкой области - 4 судей;
• Жашковский районный суд Черкасской области - 3 судей;
• Михайловский районный суд Запорожской области - 3 судей;
• Северодонецкий городской суд Луганской области - 1 судью.
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з трудовою дисципліною у членів ВККС великі проблеми. Суддів було запрошено на 10.00 год., розпочалося засідання об 11-20, потім з 13 до 14 год перерва, закінчилося за 18 годину. Не поважають нас як суддів, поважали б як людей. Під час своєї роботи, я завжди починала судові засідання рівно в ту годину, на яку воно призначено і на яку викликані сторони по справах, та не дозволяла собі обідати та пити каву, поки у мене під кабінетом стоять люди.Тому, чесно кажучи, я в шоці...
Прикольно. А как быть с бытом, семьей? Как принцип выбора кандидата на командировку? При таких подходах вернемся ситуацию 80- начало 90=х годов когда в суд работать направляли как правило проштрафившихся юристов. Вот тогда чтобы как то поднять авторитет судьи и был принят в 15.12.1992 году закон о статусе судей, где желающим пойти работать судьей обещали защипывать службу в армии, следственно-прокурорский стаж и даже 1/2 учебы дневного стационара в профильном вузе, неприкосновенность (это потом она превратилась в как-то мере во вседозволенность) Кстати, в вузах при государственном распределении самое плохое распределение в то время считалось это направление в суд или нотариат.Те "глупые" юристы доверялись государству пошли работать судьями (по указанному закону), а сейчас по судам административным "ходят" доказывают свое право.
Юриспруденция — профессия cамая...
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