Сегодня 14 марта 2017 года, 14:48

ВККС рекомендует откомандировать 26 судей в другой суд

Вчера, 13 марта, на заседании палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о внесении представления о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

В связи с невозможностью осуществления правосудия в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия в:

• Жидачевский районный суд Львовской области - 1 судью;

• Карловский районный суд Полтавской области - 2 судей;

• Лохвицкий районный суд Полтавской области - 4 судей;

• Нововодолажский районный суд Харьковской области - 2 судей;

• Радивиловский районный суд Ровенской области - 1 судью;

• Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области - 1 судью.

В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия в:

• Бориславский городской суд Львовской области - 1 судью;

• Буринский районный суд Сумской области - 3 судей;

• Волновахский районный суд Донецкой области - 4 судей;

• Жашковский районный суд Черкасской области - 3 судей;

• Михайловский районный суд Запорожской области - 3 судей;

• Северодонецкий городской суд Луганской области - 1 судью.