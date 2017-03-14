Сегодня 14 марта 2017 года, 14:48

Агентство по розыску коррупционных активов начало конкурсный отбор персонала

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов – АРМА) сегодня, 14 марта, объявило конкурс на замещение первых вакантных мест – 16 должностей категорий «Б» и «В» центрального аппарата, от ведущих специалистов до начальников отделов.

Как сообщил во время пресс-конференции председатель АРМА Антон Янчук, планируется сформировать команду профессионального управления по розыску активов, а также вспомогательные подразделения для обеспечение эффективного начала работы. В этом году за три волны конкурсов предполагается набрать 80 специалистов, всего же по штатному расписанию в будущем в АРМА будет работать 130 человек.

АРМА – инновационный по своему функционалу орган, аналогов ему в нашей стране нет, поэтому Антон Янчук призвал соответствующих специалистов воспользоваться такой уникальной возможностью стать частью команды АРМА и активно принимать участие в конкурсах. Агентству необходимы кандидаты с опытом работы следователями, налоговиками, госисполнителями, юристами в корпоративном и налоговом праве и т.п. Для привлечения специалистов планируется установить рыночную зарплату – для категории «главный специалист» ориентировочно 20 тыс. грн.

Цель деятельности АРМА – помогать правоохранительным органам и способствовать розыску и менеджменту коррупционных активов. Кстати, аналоги такого ведомства есть во всех 28 странах ЕС, отметил Антон Янчук. Именно европейские эксперты и помогут Украине. Глава Консультативной миссии ЕС на Украине Кястутис Ланчинскас заявил, что помощь планируется в отборе персонала, обучении, консультировании, а также техническая помощь и т.п.

Успешная борьба с коррупцией – это когда все системы и институции работают совместно, отметил г-н Ланчинскас, поэтому важна помощь не только ЕС, но и самих украинских органов внутри страны, чтобы не было бюрократических препятствий для деятельности АРМА. Важным и своевременным процессом назвала создание АРМА глава Антикоррупционной инициативы ЕС на Украине Эка Ткешелашвили, добавив, что подход ЕС – комплексный, и сотрудничество ведется со всеми подобными органами. По ее мнению, через несколько лет АРМА станет эффективным органом, который даже будет примером другим странам.

Напомним, что постановление о создании Национального агентства было принято КМУ в феврале 2016 года, а в декабре его председателем был назначен Антон Янчук.