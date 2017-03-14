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Делегаты съезда установили квоты для избрания членов ВСП

14 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

После того, как Съезд судей сформировал все рабочие органы (кроме мандатной комиссии делегаты избрали составы счетной и редакционной комиссии), делегаты приступили к рассмотрению повестки дня (вопрос относительно назначения судей КСУ пока что был отложен) – внесению изменений в Регламент Съезда судей. Следует отметить, что откорректировать регламент нужно было в соответствии с конституционными изменениями в части правосудия, и новыми профильным и специальным законами.

Главная дискуссия среди делегатов съезда возникла в связи с предложением внести изменения в регламент, прописав (в пункте 8.7), что в случае принятия съездом судей решения о применении квот по разным юрисдикциям голосование проводится отдельным бюллетенем для каждой юрисдикции. Мнения участников главного судейского форума относительно применения квотирования в случае избрания членов ВСП разделились: одни судьи выступали за то, чтобы квоты в этом случае не применялись, поскольку они не предусмотрены законом; другие же напротив – ратовали за установление кадрового лимита для разных юрисдикций с тем, чтобы облегчить выбор делегатов. Аргументы последних оказались более убедительными: большинство делегатов главного судейского форума поддержали регламентные изменения, которыми предусматривается возможность квотирования при избрании членов в ВСП.

После этого участники высшего органа судейского самоуправления приступили к определению квот от разных юрисдикций. Представитель от админсудов предложил такое распределение квот от юрисдикций: 3 от общих судов, 2 от административных и 1 от хозяйственных судов. Но судья от общих судов предложил следующее распределение: 4 от общих судов, 1 - от административных и 1 от хозяйственных. Именно такую формулу лимитирования поддержали делегаты от хозсудов. По результатам голосования 249 делегатов отдали свои голоса за второй вариант, установив, что избирать 6 членов ВСП будут по квотной формуле (4+1+1).

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