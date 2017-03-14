Парламент ратифицировал конвенцию с Люксембургом об избежании двойного налогообложения

Верховный Совет Украины ратифицировал конвенцию между правительством Украины и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Представляя законопроект в парламенте, министр финансов Александр Данилюк отметил, что ратификация соглашения позволит стимулировать двустороннее сотрудничество между странами, избежать двойного налогообложения субъектов хозяйственной деятельности стран, избежать уклонения от уплаты налогов.
«Необходимость конвенции объясняется тем, что доходы, которые возникают в экономических отношениях между резидентами Украины и Люксембурга, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции. Во-первых, в государстве, в котором получатель доходов является резидентом, и, во-вторых, в той стране, где осуществляет деятельность», - отметил А.Данилюк.
Напомним, Украина и Люксембург подписали соглашение о избежании двойного налогообложения между странами . Документ подписали министр финансов Александр Данилюк и посол Люксембурга на Украине Мишель Праншер-Томассини.
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