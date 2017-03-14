Сегодня 14 марта 2017 года, 13:17

КСУ начал рассматривать конституционность е-декларирования

Конституционный Суд Украины во вторник начал рассмотрение конституционности электронного декларирования доходов чиновников. Заседание началось в 10:00.

В конце прошлого года 48 народных депутатов попросили КС признать неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», касающихся введения электронного декларирования, и статью 366-1 Уголовного кодекса, которой вводится уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах. В частности, народные депутаты просили признать неконституционной норму о декларировании доходов родственников чиновников.

Представление подписали все депутаты от фракции «Оппозиционный блок», а уполномоченными представителями в суде определены депутаты от ОБ Дмитрий Шпенов и Юрий Мирошниченко.

КС планировал начать рассмотрение этого представления в декабре, но несколько раз переносил заседание из-за неявки Д.Шпенова и Ю.Мирошниченко.