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Парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Канадой

14 марта 2017 года Источник:Новое Время

Депутаты Верховного Совета одобрили ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Канадой. За соответствующее решение проголосовало 272 депутата.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий заявил, что неотложно подпишет документ.

Напомним, нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов в феврале поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.

После этого соответствующее решение поддержал Сенат Канады.

Со вступлением в действие соглашения о ЗСТ, Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады, на протяжении 7 лет приведя таможенную политику до паритета.

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