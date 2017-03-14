он же e-mail

Сегодня 14 марта 2017 года, 13:17

Парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Канадой

Депутаты Верховного Совета одобрили ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Канадой. За соответствующее решение проголосовало 272 депутата.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий заявил, что неотложно подпишет документ.

Напомним, нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов в феврале поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.

После этого соответствующее решение поддержал Сенат Канады.

Со вступлением в действие соглашения о ЗСТ, Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады, на протяжении 7 лет приведя таможенную политику до паритета.