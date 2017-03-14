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К материалам 29 из 44 кандидатов в состав ВСП нет никаких претензий, - руководитель Секретариата ВСП С.Пушкарь

14 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В перерыве съезда состоялся брифинг руководителя Секретариата Высшего совета правосудия Сергея Пушкаря. Отвечая на вопрос «ЮП» относительно того, были ли в рамках проверки материалов всех 44 кандидатов в ВСП, которые поступили в Секретариат этого органа, высказаны какие-либо замечания, в частности по кандидатуре Лилии Васиной, которая еще в ноябре 2011 года была уволена за нарушение присяги с должности судьи Кировского районного суда г.Днепропетровска (г-жа Васина была в списке 18 судей, в отношении которых не так давно Евросудом было принято решение по делу «Куликов и другие против Украины»). По словам г-на Пушкаря, в отношении указанной кандидатуры было высказано предостережение, поскольку формально она не отвечает конституционным предписаниям относительно того, что съездом судей может быть избран член ВСП, являющийся судьей или же судьей в отставке.

Также отмечалось, что учитывать результаты проверки, осуществленной Секретариатом ВСП или нет - будут решать делегаты съезда. Также г-н Пушкарь рассказал, что из 44 претендентов на кресло членов ВСП к материалам 29 кандидатов нет никаких вопросов.

Перерыв в работе съезда завершился. По результатам работы мандатной комиссии были подтверждены мандаты 320 делегатов главного судейского форума.

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