Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 марта 2017 года, 11:46

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

За несколько месяцев судебную систему покинули 1600 судей, - председатель ВСУ Я.Романюк

14 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Выступая с приветственным словом на внеочередном съезде судей Украины, председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк от метил, что именно 2016 год ознаменовался для судебной системы значительным количеством законодательных изменений, большинство из которых были долгожданными. Вместе с тем председатель ВСУ отметил, что некоторое положения нового закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» неоднозначные по соотношению с Конституцией Украины, а к некоторым в судейской среде сформировались разные полярные мнения.

«Но судьи, которые пребывают на службе общества должны проявлять больше мудрости и меньше эмоций, а в дискуссиях какого-либо уровня руководствоваться законом», - подчеркнул г-н Романюк.

Также он отметил и негативные изменения произошедшие в судебной системе, а именно массовая отставка судей. «Мы получили ситуацию когда приблизительно за несколько месяцев судебную систему покинули 1600 судей - профессионалов. Поэтому 2016 год ознаменовался и тем, что все суды работали со значительной перегрузкой», - отметил Ярослав Романюк.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом