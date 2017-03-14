Сегодня 14 марта 2017 года, 11:46

За несколько месяцев судебную систему покинули 1600 судей, - председатель ВСУ Я.Романюк

Выступая с приветственным словом на внеочередном съезде судей Украины, председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк от метил, что именно 2016 год ознаменовался для судебной системы значительным количеством законодательных изменений, большинство из которых были долгожданными. Вместе с тем председатель ВСУ отметил, что некоторое положения нового закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» неоднозначные по соотношению с Конституцией Украины, а к некоторым в судейской среде сформировались разные полярные мнения.

«Но судьи, которые пребывают на службе общества должны проявлять больше мудрости и меньше эмоций, а в дискуссиях какого-либо уровня руководствоваться законом», - подчеркнул г-н Романюк.

Также он отметил и негативные изменения произошедшие в судебной системе, а именно массовая отставка судей. «Мы получили ситуацию когда приблизительно за несколько месяцев судебную систему покинули 1600 судей - профессионалов. Поэтому 2016 год ознаменовался и тем, что все суды работали со значительной перегрузкой», - отметил Ярослав Романюк.