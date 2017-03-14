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Сегодня 14 марта 2017 года, 11:46

Съезд судей сформировал президиум

После приветственных выступлений к участникам наивысшего органа судейского самоуправления обратились участники АТО, которые напомнили служителям Фемиды, «что право народа на восстание никто не отменял» и настоятельно рекомендовали избрать в состав Высшего совета правосудия достойных, «кристально чистых» судей.

Делегаты главного судейского форума избрали президиум Съезда в составе председательствующего - председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко, и секретаря - секретаря Совета судей Украины Оксаны Марченко. А также сформировали мандатную комиссию, которая должна будет подтвердить мандаты присутствующих делегатов.