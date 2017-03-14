Ежегодно на рассмотрение КСУ будет поступать порядка 5-7 тыс. конституционных жалоб, - Ю.Баулин, председатель КСУ

Перед делегатами съезда судей выступил председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Юрий Баулин. В своем выступлении он акцентировал внимание на конституционных новациях в части деятельности КСУ, частности, на внедрении института конституционной жалобы. Как показывает международная практика функционирования подобных институтов, по словам г-на Баулина, ежегодно на рассмотрение КСУ может поступать 5-7 тыс. конституционных жалоб. Поэтому вопрос заполнения вакансии в составе КСУ по квоте съезда судей, как отмечалось, имеет принципиальное значение.
Также Председатель КСУ выразил надежду на политическую волю парламента, который уже в ближайшее время должен принять новый закон о КСУ, коим будут установлены процедура рассмотрения конституционных жалоб и порядок назначения судей КСУ в соответствии с конкурсными основами.
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