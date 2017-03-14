Сегодня 14 марта 2017 года, 11:46

Минфин планирует запустить земельную реформу в этом году

Земельная реформа на Украине будет запущена уже в этом году. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Действительно, мы планируем, как это было предусмотрено и в прошлых меморандумах, запустить земельную реформу в этом году», - сказал он.

По словам министра, это нужно для того, чтобы аграрный сектор получил новый толчок для развития, чтобы можно было привлекать инвестиции и чтобы люди смогли сами распоряжаться собственной землей.

А.Данилюк отметил, что очень важно законодательно урегулировать, как будет работать рынок земли, и эти вопросы еще будут обсуждаться с международными и украинскими экспертами.

Как известно, требование о принятии закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» содержится в меморандуме, который Украина подписала с МВФ.