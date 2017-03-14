Сегодня 14 марта 2017 года, 10:15

СНБО может запретить «Сбербанку России» работать на территории Украины, - А.Аваков

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 15 марта 2017 года, рассмотрит вопрос запрета деятельности российского ПАО «Сбербанк». Об этом в эфире телеканала Zik заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Я действительно считаю, что российские банки не могут работать в Украине, особенно государственные, которым является Сбербанк России. Особенно, после вызывающего заявления (7 марта Сбербанк заявил, что начал обслуживать граждан с «паспортами» ЛНР/ДНР, - ред.). Я выступил с публичным обращением, призвав Национальный банк и СНБО принять соответствующие решения. Насколько я знаю, президент на среду собирает Совет безопасности и обороны и думаю, что этот вопрос будет рассматриваться», - заявил А.Аваков.

Отметим, что на данный момент замурованное отделение Сбербанка временно не работает.