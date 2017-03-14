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Заработал новый порядок перемещения товаров в зоне АТО

14 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Вступил в силу порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО. Указанный документ был утвержден постановлением КМУ 1 марта и опубликован в «Урядовом курьере» 4 марта.

По утверждению правительства, новый порядок позволит регламентировать в правовом поле процедуры и правила перевозки товаров, в том числе гуманитарной помощи, через линию соприкосновения и в пределах буферной зоны.

Согласно документу, в процесс контроля за перемещением товаров будет привлечена общественность и волонтеры.

Согласно порядку, субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением:

- пищевых продуктов в определении Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», которые перемещаются в составе гуманитарных грузов;

- лекарственных средств в определении Закона Украины «О лекарственных средствах» и изделий медицинского назначения, перемещаемых в составе гуманитарных грузов;

- товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением МТОТ и Минэкономразвития.

Также порядок устанавливает режим перемещения угля.

«Для перемещения угольной продукции Минэнергоугля направляет информацию координационному центру о включении энергогенерирующих компаний, использующих угольную продукцию для выработки электроэнергии, в перечень субъектов хозяйствования - получателей угольной продукции. Форма соответствующего перечня определяется решением координационного центра и публикуется на официальном сайте ГФС», - говорится в документе.

«Перемещение угольной продукции через линию соприкосновения осуществляется железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда/выезда на железной дороге», - отмечается в документе.

После заключения договора о поставках угля с поставщиками (добытчиками, переработчиками) энергогенерирующие компании направляют информацию вместе с копиями документов о совершении такой сделки в координационный центр.

Что касается гуманитарных грузов, то их перемещение возможно только организациями, утвержденными приказом Минсоцполитики.

Их грузы перемещаются в первую очередь по упрощенной процедуре контроля за перемещением таких грузов на временно неконтролируемую территорию.

Перемещение гуманитарных грузов международными гуманитарными организациями, которые не включены в перечень Минсоцполитики осуществляется после проверки Минсоцполитики документов, предоставленных получателями гуманитарной помощи на признание товаров гуманитарной помощью, и после соответствующего приказа, который публикуется на официальном сайте Минсоцполитики.

Перемещение гуманитарных грузов на временно неконтролируемую территорию осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах дорожных коридоров (автомобильных и на железной дороге).

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