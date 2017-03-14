Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 марта 2017 года, 10:15

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ надеется на принятие шести финансовых законопроектов в парламенте

14 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ожидают принятия финансовых законопроектов во время финансового дня в Верховного Совета Украины, запланированного на 14 марта 2017 года.

“Национальный банк Украины надеется на принятие законопроектов, необходимых для продолжения качественных изменений в финансовом секторе. Вопросы усовершенствования регулирования перевода средств, совершенствования процедур финансового мониторинга, защиты прав потребителей финансовых услуг имеют большое значение для своевременного проведения реформ и обеспечения стабильности и дальнейшего развития финансового сектора Украины, поэтому Национальный банк рассчитывает на поддержку парламентариев”, – цитирует пресс-служба слова директора департамента стратегии и реформирования НБУ и руководителя Целевой команды реформ финансового сектора Михаила Видякина.

По сообщению НБУ, глава НКЦБФР Тимур Хромаев напомнил, что в Верховной Раде накопилось критическое количество законопроектов, которые позволят стимулировать развитие рынка капитала, повысить защиту прав инвесторов, построить эффективную рыночную инфраструктуру, однако, к сожалению, этим законопроектам уделяется недостаточно внимания в зале парламента.

В пресс-службе регулятора сообщили, что по согласованию с комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в повестку дня финансового дня запланированы к внесению шесть законопроектов по регулированию перевода средств, предотвращению и противодействию отмыванию доходов, защите прав потребителей финансовых услуг, регулируемых рынков и деривативов, раскрытию информации на фондовом рынке, а также по отдельным видам облигаций.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • integrites
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом