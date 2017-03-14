Сегодня 14 марта 2017 года, 10:15

НБУ надеется на принятие шести финансовых законопроектов в парламенте

Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ожидают принятия финансовых законопроектов во время финансового дня в Верховного Совета Украины, запланированного на 14 марта 2017 года.

“Национальный банк Украины надеется на принятие законопроектов, необходимых для продолжения качественных изменений в финансовом секторе. Вопросы усовершенствования регулирования перевода средств, совершенствования процедур финансового мониторинга, защиты прав потребителей финансовых услуг имеют большое значение для своевременного проведения реформ и обеспечения стабильности и дальнейшего развития финансового сектора Украины, поэтому Национальный банк рассчитывает на поддержку парламентариев”, – цитирует пресс-служба слова директора департамента стратегии и реформирования НБУ и руководителя Целевой команды реформ финансового сектора Михаила Видякина.

По сообщению НБУ, глава НКЦБФР Тимур Хромаев напомнил, что в Верховной Раде накопилось критическое количество законопроектов, которые позволят стимулировать развитие рынка капитала, повысить защиту прав инвесторов, построить эффективную рыночную инфраструктуру, однако, к сожалению, этим законопроектам уделяется недостаточно внимания в зале парламента.

В пресс-службе регулятора сообщили, что по согласованию с комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в повестку дня финансового дня запланированы к внесению шесть законопроектов по регулированию перевода средств, предотвращению и противодействию отмыванию доходов, защите прав потребителей финансовых услуг, регулируемых рынков и деривативов, раскрытию информации на фондовом рынке, а также по отдельным видам облигаций.