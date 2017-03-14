Сегодня 14 марта 2017 года, 10:15

На заседании Совета по вопросам судебной реформы обсудили новые правила процесса

Вчера состоялось заседание Совета по вопросам судебной реформы, на котором обсуждались новые процессуальные правила — изменения в Гражданский, Хозяйственный процессуальные кодексы и Кодекс административного судопроизводства Украины, презентованные 10 марта с.г.

Об основных основных новациях процесса рассказал Виктор Короленко, заведующий Отделом представительства интересов Президента в судах АПУ. Среди прочего, акцентировалось внимание на: новых правилах юрисдикции (юрисдикция между общими, хозяйственными и административными судами будет разграничиваться по предметному, а не по субъектному принципу, в зависимости от предмета спора, а не его сторон), расширение способов судебной защиты (защита прав осуществляется не только способом, определенным законом или договором, но и другим способом, который эффективно защищает право) и инструментов доказывания (электронные доказательства как самостоятельный способ доказывания, свидетели в хозяйственном процессе как субсидиарный источник доказательств), механизмах предотвращения злоупотребления процессуальными правами (предотвращение «исков-клонов», умышленного затягивания дела, манипуляций подсудностью) и многое другое.

В ходе обсуждения высказывались разные идеи по усовершенствованию процессуальных норм. Например, предлагалось внедрить институт пилотного решения, так называемого «образцового дела», во все процессы (изначально он предусматривался только для административного судопроизводства), создать специальный механизм рассмотрения новым Верховным Судом (ВС) дел, переданных от 4 ликвидируемых инстанций высшего судебного звена, на переходном этапе (по некоторым подсчетам, количество нерассмотренных дел ныне действующими Верховным и высшими специализированными судами составит около 50 тыс.), расширить процессуальный инструментарий для обеспечения единства судебной практики Большой палатой ВС, в том числе путем предоставления ей полномочия предоставлять толкование норм права и много другое.

Поскольку по отдельным аспектам усовершенствования процессуального законодательства членам Совета по вопросам судебной реформы не удалось достичь консенсуса, было принято решение создать рабочие группы по трем проблематикам: «Верховный Суд», «Международный арбитраж» и «отдельные процессуальные вопросы», — с тем, чтобы прийти к консолидированному мнению по наиболее спорным новациям. Ожидается, что очередное заседание Совета по вопросам судебной реформы, на котором будут одобрены процессуальные изменения, состоится уже в конце нынешней недели. После того, как реформаторы дадут зеленый свет новым правилам процесса, соответствующие изменения будут направлены главе государства для их дальнейшего внесения на рассмотрение народных депутатов. Причем, соответствующие законопроекты должны быть зарегистрированы в парламенте до середины апреля с.г., поскольку после пасхальных праздников в пленарных заседаниях Верховного Совета Украины запланирована довольно длительная пауза — больше месяца. Следовательно, оперативное создание процессуальной основы для деятельности нового ВС может оказаться под угрозой.