Сегодня в стенах «Октябрьского дворца» проходит ХIV внеочередной съезд судей Украины (работа главного судейского форума продлится два дня — 14-15 марта с.г.). В работе съезда судей принимает участие 315 делегатов (данные регистрации по состоянию на 10:00).Всего было избрано 322 делегата.
Главный судейский форум был созван Советом судей Украины во исполнение положений Закона Украины «О Высшем совете правосудия», вступившего в силу 5 января 2017 года, согласно которым съезду судей предстоит укомплектовать состав Высшего совета правосудия (ВСП), избрав шестерых членов этого органа. Помимо этого кадрового вопроса, в предварительной повестке дня наивысшего органа судейского самоуправления значатся следующие вопросы:
• О состоянии осуществления правосудия и состояние независимости судов и судей в 2016 году;
• О внесении изменений в Регламент съезда судей Украины;
• О внесении изменений в Регламент назначения и увольнения судей Конституционного Суда Украины (КСУ) с должности по квоте съезда судей Украины;
• О назначении судей КСУ;
• О внесении изменений в Положение о Совете судей Украины;
• Разное.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: