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Сегодня 14 марта 2017 года, 10:15

ХIV внеочередной съезд судей Украины начал свою работу. Онлайн трансляция

Сегодня в стенах «Октябрьского дворца» проходит ХIV внеочередной съезд судей Украины (работа главного судейского форума продлится два дня — 14-15 марта с.г.). В работе съезда судей принимает участие 315 делегатов (данные регистрации по состоянию на 10:00).Всего было избрано 322 делегата.

Главный судейский форум был созван Советом судей Украины во исполнение положений Закона Украины «О Высшем совете правосудия», вступившего в силу 5 января 2017 года, согласно которым съезду судей предстоит укомплектовать состав Высшего совета правосудия (ВСП), избрав шестерых членов этого органа. Помимо этого кадрового вопроса, в предварительной повестке дня наивысшего органа судейского самоуправления значатся следующие вопросы:

• О состоянии осуществления правосудия и состояние независимости судов и судей в 2016 году;

• О внесении изменений в Регламент съезда судей Украины;

• О внесении изменений в Регламент назначения и увольнения судей Конституционного Суда Украины (КСУ) с должности по квоте съезда судей Украины;

• О назначении судей КСУ;

• О внесении изменений в Положение о Совете судей Украины;

• Разное.