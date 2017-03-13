Сегодня 13 марта 2017 года, 19:05

Суд снял арест с 2 миллиардов гривен компании А.Ярославского

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил арест 2,18 миллиарда гривен на счетах ЧП Симер, принадлежащей бизнесмену Александру Ярославскому. Соответствующее постановление суда вынесено 27 февраля 2017 года и опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, передает LIGA.net.

Арест на средства компании Симер был наложен по иску ВТБ Банка.

В решении суда указано, что в июле 2013 года ВТБ Банк и компания Лекс Холдинг, конечным бенифициаром которой также является Александр Ярославский, заключили договор об открытии кредитной линии на 75,8 млн долларов. Конечный срок возврата задолженности по кредиту - не позднее 15 августа 2016 г. При этом поручителем в рамках данного кредитного договора стала компания Симер.

Заемщик в установленный срок кредитные средства не вернул, после чего ВТБ Банк обратился в суд с требованием наложить арест на средства Симер в пределах суммы долга.

6 января суд решил наложить арест на средства Симер, находящиеся на счетах в любых финучреждениях в пределах 2,2 млрд грн.

В ответ на это компания Симер подала апелляционную жалобу, указывая, что за период с 2013 г. по 2016 г. общая сумма доходов предприятия составила 97,6 млн грн, что в 20 раз меньше, чем сумма средств, на которые наложен арест.

Суд апелляцию ЧП Симер удовлетворил и отменил наложенный на счета арест.

Симер принадлежит кипрской Lingdate Holding. Как следует из Реестра недвижимого имущества, Симеру была передана в аренду львиная доля торгового комплекса Караван.