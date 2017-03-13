Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 марта 2017 года, 19:05

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд снял арест с 2 миллиардов гривен компании А.Ярославского

13 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил арест 2,18 миллиарда гривен на счетах ЧП Симер, принадлежащей бизнесмену Александру Ярославскому. Соответствующее постановление суда вынесено 27 февраля 2017 года и опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, передает LIGA.net.

Арест на средства компании Симер был наложен по иску ВТБ Банка.

В решении суда указано, что в июле 2013 года ВТБ Банк и компания Лекс Холдинг, конечным бенифициаром которой также является Александр Ярославский, заключили договор об открытии кредитной линии на 75,8 млн долларов. Конечный срок возврата задолженности по кредиту - не позднее 15 августа 2016 г. При этом поручителем в рамках данного кредитного договора стала компания Симер.

Заемщик в установленный срок кредитные средства не вернул, после чего ВТБ Банк обратился в суд с требованием наложить арест на средства Симер в пределах суммы долга.

6 января суд решил наложить арест на средства Симер, находящиеся на счетах в любых финучреждениях в пределах 2,2 млрд грн.

В ответ на это компания Симер подала апелляционную жалобу, указывая, что за период с 2013 г. по 2016 г. общая сумма доходов предприятия составила 97,6 млн грн, что в 20 раз меньше, чем сумма средств, на которые наложен арест.

Суд апелляцию ЧП Симер удовлетворил и отменил наложенный на счета арест.

Симер принадлежит кипрской Lingdate Holding. Как следует из Реестра недвижимого имущества, Симеру была передана в аренду львиная доля торгового комплекса Караван.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом