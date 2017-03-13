ГПУ вызывает адвокатов В.Януковича для вручения обвинительного акта

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызывает защиту бывшего Президента Виктора Януковича для вручения обвинительного акта на 12:00 14 марта. Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Максим Крым.
Он отметил, что с понедельника, 13 марта, адвокаты экс-Президента считаются ознакомившимися с материалами уголовного производства.
«На завтра адвокаты вызываются для вручения копии обвинительного акта. Если они придут завтра в 12:00, получат копию, то в 12:30 обвинительный акт будет передан в Печерский суд», - заявил прокурор.
Он отметил, что по состоянию на 16:00 понедельника защита не подавала в Генпрокуратуру ходатайства о расследовании производства против Януковича в обычном, а не в специальном (заочном) порядке.
М.Крым заявил, что даже в случае подачи ходатайства оснований для отмены заочного расследования в отношении экс-Президента нет, так как доказан факт его уклонения от следствия.
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