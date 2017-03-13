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Апелляционный суд оставил без изменений решение райсуда в деле Р.Насирова

13 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Апелляционный суд г.Киева принял решение оставить под стражей отстраненного председателя ГФС Романа Насирова. Такое решение принял в понедельник, 13 марта, коллегия судей под председательством Виктора Глиняного.

«Ходатайство оставить без изменений», - зачитал судья Глиняный. При этом суд не изменил и размер залога - 100 млн гривен.

Таким образом Апелляционный суд г.Киева оставил без изменений предыдущее решение Соломенского райсуда, который постановил арестовать Р.Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

В постановлении суда первой инстанции также говорилось, что на Р.Насирова возложен ряд обязательств, в частности сдать все документы для выезда за границу и носить электронный браслет в случае внесения залога.

Г-н Насиров не захотел комментировать решение суда, вместо него говорят адвокаты. Адвокат Виктор Петруненко отметил, что будет рекомендовать не вносить Р.Насирову залог.

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