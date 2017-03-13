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Сегодня 13 марта 2017 года, 17:34

М.Натха назначена старшим юристом ЮК «Пронин и партнеры»

На должность старшего юриста ЮК «Пронин и партнеры» назначена Мария Натха. Она окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (магистр правоведения), в 2015 получила второе высшее образование в Институте последипломного образования Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальность финансы и кредит).

С 2010 по 2012 год работала юрисконсультом в ТОВ «Виджо Лтд».

В 2012 работала помощником частного нотариуса в Киевском нотариальном округе.

С 2013 по 2015 работала секретарем судебного заседания в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

С конца 2015 по февраль 2017 работала на должности юрисконсульта в Коммунальном предприятии «Группа внедрения проекта по энергосбережению в общественных и административных зданиях города Киева» исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Так же являлась членном тендерного комитета предприятия и уполномоченным по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

В ЮК «Пронин и партнеры» г-жа Натха возглавит направление тендерного, строительного и хозяйственного права.