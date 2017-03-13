Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 марта 2017 года, 17:34

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

М.Натха назначена старшим юристом ЮК «Пронин и партнеры»

13 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

На должность старшего юриста ЮК «Пронин и партнеры» назначена Мария Натха. Она окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (магистр правоведения), в 2015 получила второе высшее образование в Институте последипломного образования Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальность финансы и кредит).

С 2010 по 2012 год работала юрисконсультом в ТОВ «Виджо Лтд».

В 2012 работала помощником частного нотариуса в Киевском нотариальном округе.

С 2013 по 2015 работала секретарем судебного заседания в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

С конца 2015 по февраль 2017 работала на должности юрисконсульта в Коммунальном предприятии «Группа внедрения проекта по энергосбережению в общественных и административных зданиях города Киева» исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Так же являлась членном тендерного комитета предприятия и уполномоченным по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

В ЮК «Пронин и партнеры» г-жа Натха возглавит направление тендерного, строительного и хозяйственного права.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом