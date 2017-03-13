Сегодня 13 марта 2017 года, 17:34

Президент внес в парламент законопроект о двойном гражданстве

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховный Совет законопроект о внесении изменений в закон Украины о гражданстве, который предлагает прекращать украинское гражданство лицам, имеющим гражданство другой страны.

«Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таким, что попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства», - заявил представитель президента в Верховном Совете Артур Герасимов на брифинге.

По его словам, этот законопроект - неотложный.

Он также добавил, что в документе уточняются условия для прекращения украинского гражданства. В частности, это несдача иностранного паспорта при получении украинского гражданства в установленный срок.

Он отметил, что речь идет лишь о лицах, получивших иностранное гражданство добровольно, и законопроект не распространяется на жителей аннексированного Россией Крыма.

«Этот вопрос касается только ситуаций добровольного получения гражданства другой страны. Это не касается ситуаций с нашими людьми в Крыму, там о добровольности речь не шла», - отметил господин Герасимов.