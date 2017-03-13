Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховный Совет законопроект о внесении изменений в закон Украины о гражданстве, который предлагает прекращать украинское гражданство лицам, имеющим гражданство другой страны.
«Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таким, что попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства», - заявил представитель президента в Верховном Совете Артур Герасимов на брифинге.
По его словам, этот законопроект - неотложный.
Он также добавил, что в документе уточняются условия для прекращения украинского гражданства. В частности, это несдача иностранного паспорта при получении украинского гражданства в установленный срок.
Он отметил, что речь идет лишь о лицах, получивших иностранное гражданство добровольно, и законопроект не распространяется на жителей аннексированного Россией Крыма.
«Этот вопрос касается только ситуаций добровольного получения гражданства другой страны. Это не касается ситуаций с нашими людьми в Крыму, там о добровольности речь не шла», - отметил господин Герасимов.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: