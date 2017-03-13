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В 39 892 судебных делах фигурируют украинские банки, - OpenDataBot

13 марта 2017 года Источник:opendatabot.com

Каждое седьмое судебное дело на Украине - это иск украинского банка к должнику. Об этом сообщает сервис регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

39892 — в стольких судебных делах фигурируют банки Украины в марте. В 18009 из них касаются ПриватБанка. В 95% процентах случаев ПриватБанк выступает истцом.

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Основной предмет иска — взыскание задолженности. Также банки судятся по таким причинам: освобождение имущества из-под ареста, принудительное выселение, признание банкротом.

Наибольшее количество судебных дел, связанных с банками, происходят в Днепропетровской, Киевской, Одесской.

Больше всего исков от банков подается в Славянский горрайонный суд Донецкой области, Приморский районный суд г. Одесса, Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

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