Открыта регистрация на IV Международный налоговый форум, который состоится 12 апреля 2017 года в Киеве. Максимальные скидки действуют до 19 марта!
На Форуме планируется обсудить реалии налоговой реформы, возможности консалтинга и планирования, уголовно-правовые аспекты, эксперты также поделятся секретами успешного решения налоговых споров. В Форуме примут участие представители Министерства финансов, Государственной фискальной службы, Комитета Верховного Совета по вопросам налоговой и таможенной политики, ведущих юридических фирм, профильных ассоциаций, бизнеса.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Для представителей бизнеса - CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий – особые условия участия!
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины, участники смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Дата проведения Форума: 12 апреля 2017 года
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер Форума: Международный правовой центр EUCON
Экспертный партнер: АО PwC Legal
К обсуждению запланированы следующие темы:
- Глобальные тренды налогообложения и их влияние на Украину
- Налоговая система Украины: очередные реформы
- Налоговый консалтинг
- Уголовно-правовые риски налоговых правоотношений
- ТЦО и международное налоговое планирование
- Судебная практика по спорам с ГФС
Контакты:
Наталья Булко, продажа билетов (044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова, ивент-менеджер (097) 616-76-19, event@pravo.ua
Светлана Тарасова, координатор Форума (097) 395-94-41, s.tarasova@pravo.ua
Дарья Сваткова, по вопросам партнерства (096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: