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Сегодня 13 марта 2017 года, 16:03

IV Международный налоговый форум: регистрация открыта, скидки максимальные!

Открыта регистрация на IV Международный налоговый форум, который состоится 12 апреля 2017 года в Киеве. Максимальные скидки действуют до 19 марта!

На Форуме планируется обсудить реалии налоговой реформы, возможности консалтинга и планирования, уголовно-правовые аспекты, эксперты также поделятся секретами успешного решения налоговых споров. В Форуме примут участие представители Министерства финансов, Государственной фискальной службы, Комитета Верховного Совета по вопросам налоговой и таможенной политики, ведущих юридических фирм, профильных ассоциаций, бизнеса.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей бизнеса - CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий – особые условия участия!

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины, участники смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Дата проведения Форума: 12 апреля 2017 года

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: Международный правовой центр EUCON

Экспертный партнер: АО PwC Legal

К обсуждению запланированы следующие темы:

- Глобальные тренды налогообложения и их влияние на Украину

- Налоговая система Украины: очередные реформы

- Налоговый консалтинг

- Уголовно-правовые риски налоговых правоотношений

- ТЦО и международное налоговое планирование

- Судебная практика по спорам с ГФС

Контакты:

Наталья Булко, продажа билетов (044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова, ивент-менеджер (097) 616-76-19, event@pravo.ua

Светлана Тарасова, координатор Форума (097) 395-94-41, s.tarasova@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства (096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua