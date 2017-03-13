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Сегодня 13 марта 2017 года, 17:34

ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины

Европейский Союз продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины. Об этом сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Санкции против России и сепаратистов на Украине теперь продлены. Умершие сепаратисты Цыпкалов и Павлов, известный как «Моторола» удалены (из списка, - ред)», - отмечают в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Европейский союз продлит на 6 месяцев санкции против 150 человек и 37 организаций, которые угрожают территориальной целостности Украины.