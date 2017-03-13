Минфин привлек в бюджет 4 миллиарда от размещения ОВГЗ

В январе-феврале Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 4,008 млрд гривен за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Согласно данным регулятора, в январе Минфин привлек в госбюджет 1,1 млрд гривен, а в феврале - 2,929 млрд гривен за счет размещения гривневых гособлигаций.
Средневзвешенная доходность по бумагам составила 15,4% годовых.
По итогам 2016 года Минфину удалось привлечь 37 млрд гривен за счет размещения гривневых ОВГЗ, 3 млрд долларов и 141 млн евро от продажи валютных гособлигаций.
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