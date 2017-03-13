МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины

Международный валютный фонд внес в повестку дня совета директоров на 20 марта вопрос Украины. Об этом говорится в календаре заседаний совета.
Так, на 20 марта внесен в повестку дня вопрос: «Украина - консультации 2016 года по статье IV и третий пересмотр в рамках программы механизма расширенного кредитования».
Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.
Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: