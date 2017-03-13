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МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины

13 марта 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Международный валютный фонд внес в повестку дня совета директоров на 20 марта вопрос Украины. Об этом говорится в календаре заседаний совета.

Так, на 20 марта внесен в повестку дня вопрос: «Украина - консультации 2016 года по статье IV и третий пересмотр в рамках программы механизма расширенного кредитования».

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.

Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.

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