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НБУ разрешит физлицам осуществлять инвестиции за пределы Украины

13 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальный банк намерен разрешить физическим лицам осуществлять в рамках определенного лимита инвестиции за пределы Украины, в том числе торговать финансовыми инструментами на иностранных биржах и проводить другие операций. Об этом сообщил зампредседателя центробанка Олег Чурий.

«У нас есть проект дебюрократизации процесса выдачи лицензий физическим лицам. Мы планируем в будущем устанавливать какую-то максимальную сумму, которую физическое лицо сможет инвестировать за границу», - сказал он в блиц-интервью агентству.

«Это требует наличие автоматизированной системы, которая должна отслеживать соблюдение лимитов. Но этим не должен заниматься центральный банк, это будет передано на уровень коммерческих банков», - заявил заместитель главы НБУ.

О.Чурий не исключает, что этот вопрос может быть еще до принятия разрабатываемого законопроекта «О валюте», обнародование которого намечено во втором квартале текущего года.

«Я считаю, что все эти меры мы сделаем, возможно, даже до принятия закона «О валюте», - сказал г-н Чурий.

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