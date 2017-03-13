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Мирные собрания: рабочая группа при ВАСУ разработала проект изменений в КАСУ

13 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня на заседании Пленума Высшего административного суда Украины были не только подведены итоги осуществления правосудия административными судами в 2016 году, но и рассмотрены другие важные вопросы.

В частности, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно мирных собраний. Рабочая группа по разработке соответствующего законопроекта была создана при ВАСУ 30 декабря 2016 года. Сложность вопроса заключается в том, что Европейский суд по правам человека в 2013 году (по результатам рассмотрения двух дел: «Веренцов против Украины», «Шмушкович против Украины») сказал, что Украине нужен закон о мирных собраниях, но национальные общественные организации против принятия закона, так как считают, что он ущемит их право на свободу мирных собраний. «Мы десятки раз обращались в разные институции, акцентируя на необходимости принятия закона и урегулировании соответствующих вопросов с тем, чтобы не судьи были виновны в правовом нигилизме в сложившихся правоотношениях», – отметил заместитель председателя ВАСУ Михаил Смокович, докладчик по этому вопросу.

Г-н Смокович очертил основные положения законопроекта: при подаче иска, истец обязан направить копию искового заявления и документы ответчику и третьим лицам письмом с описью и на электронную почту; истец должен обнародовать на своем сайте информацию об обращении с иском в суд; если в уведомлении о проведении мирного собрания не указан почтовый адрес ответчика, электронная почта или другие каналы связи, то ответчик считается надлежащим образом уведомлен о подаче иска, ели соответствующая информация есть на официальном сайте истца; срок обращения в суд – 24 часа; исковое заявление подписывается руководителем органа исполнительной власти (или лицом, которое его замещает); стороны освобождаются от судебного сбора; срок рассмотрения такого дела — два календарных дня (то есть судья может в выходной день рассмотреть дело); участие истца – субъекта властных полномочий в таком деле является обязательным до окончания судебного рассмотрения; предусмотрено примирение сторон и др.

По словам Михаила Смоковича, данный проект будет сегодня презентован на заседании Совета по вопросам судебной реформы.

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