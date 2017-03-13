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Сегодня 13 марта 2017 года, 14:32

НБУ подал иск к экс-владельцу «Имэксбанка»

Национальный банк просит Высший специализированный суд Украины по расммотрению гражданских и уголовных дел взыскать с бывшего владельца ликвидируемого «Имэксбанка», депутата Верховного совета Леонида Климова 300 млн гривен. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Согласно им, в ноябре 2014 года «Имэксбанк» получил от НБУ стабилизационный кредит, по которому Климов поручился своим имуществом.

13 октября 2015 года Л.Климов получил от НБУ требование об уплате задолженности, но не погасил ее.

В январе 2016 года Национальный банк обратился в суд иском, в котором просил взыскать с Л.Климова сумму задолженности, которая возникла в результате невыполнения заемщиком денежного обязательства в размере 309,85 млн гривен.

В марте 2016 Приморский районный суд Одессы обязал Л.Климова выплатить долг, однако 15 июля 2016 Апелляционный суд отменил это требование.

23 января Нацбанк обратился в ВССУ с требованием взыскать с депутата задолженность. Суд открыл производство по делу.

Как сообщалось, 1 февраля Апелляционный суд Одесской области признал законным отмену ареста имущества Леонида Климова и отклонил апелляцию Национального банка.