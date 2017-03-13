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НАПК и ПРООН запустили онлайн-курс «Как подать электронную декларацию»

13 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Национальное агентство по предупреждению коррупции совместно с Программой развития ООН на Украине запустили онлайн-курс «Как подать е-декларацию». Цель курса - систематизировать информацию о заполнении электронной декларации и распространить ее среди декларантов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Государственные служащие, должностные лица, депутаты местного самоуправления и все, на кого распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции», смогут получить практические знания по е-декларированию на популярной украинской платформе массовых бесплатных онлайн-курсов «Прометеус». Материалы также будут доступны на сайте НАПК и официальном канале YouTube.

Заместитель Председателя НАПК Руслан Радецкий в своем обращении к слушателям курса обратил внимание на пользу, которую несет реформа декларирования: «Е-декларирования поможет выявлять незаконное обогащение и конфликты интересов. Оно также полезно и самим госслужащим - ведь прозрачность повышает доверие к государственным органам Украины. А еще е-декларирование развивает и правовую культуру украинцев, помогает провести ревизию собственности».

Пользователи онлайн-курса узнают: кто должен подавать е-декларации, что и как должно декларироваться. Также предоставляется подробная информация о каждом из разделов декларации. Разделы в онлайн-курсе приведены в соответствии с разделами самой электронной декларации. Поэтому пользователь может выбрать именно тот раздел, который вызывает у него вопросы. В разделах демонстрируются видео работы в самой системе - это пример заполнения электронной декларации.

Также курс будет интересен юристам, которые будут оказывать профессиональную помощь по этим вопросам.

Лекторами для видео-лекций выступили специалисты НАПК: Инна Берназюк, советник заместителя Председателя НАПК и Татьяна Шкребко, заместитель директора департамента контроля и проверки деклараций НАПК. Соавторами онлайн-курса стали эксперты Программы развития ООН на Украине Роберт Сиверс, Иван Пресняков, Дмитрий Котляр.

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