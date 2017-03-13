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Сегодня 13 марта 2017 года, 14:32

Парламент в четверг может рассмотреть законопроект об увеличении украиноязычного контента на телевидении, - А.Парубий

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий прогнозирует рассмотрение парламентом 16 марта законопроекта №5313 об увеличении украиноязычного контента на телевидении. Об этом он сообщил на заседании согласительного сонета.

«Насчет квот украинского языка на телевидении. Как только законопроект пройдет комитет, я думаю, весь зал поддержит включение его в повестку дня, чтобы мы смогли его рассмотреть», - сказал А.Парубий.

Спикер призвал комитет по вопросам свободы слова и информационной политики рассмотреть его 15 марта, чтобы 16 марта рассмотреть на заседании парламента.

За скорейшее рассмотрение данного законопроекта выступил также председатель фракции «Народный фронт» в парламенте Максим Бурбак.

Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать в эфире не менее 35% украиноязычных произведений. Ранее президент Петр Порошенко предложил парламенте ввести обязательные квоты украинского языка в телевизионных эфирах.