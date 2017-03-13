Сегодня 13 марта 2017 года, 13:01

ВСП продлил срок отстранения от осуществления правосудия судьи ВХСУ А.Емельянова

Высший совет правосудия вчера, 12 марта, по ходатайству заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. продлил срок временного отстранения судьи Высшего хозяйственного суда Украины Емельянова Артура Станиславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Срок отстранения судьи ВХСУ Емельянова А.С. от правосудия продлен до 17 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов А.С. на заседание Совета не явился. Согласно письму Председателя ВХСУ Львова Б.Ю. судья находится на больничном с 9 марта 2017 года.

Вопрос был рассмотрен с участием представителя Генеральной прокуратуры Украины - прокурора отдела процессуального руководства по уголовным производстве следственного управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Гончаренко Андрея Васильевича.

Напомним, что ходатайство заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. об отстранении судьи ВХСУ Емельянова А.С. от правосудия впервые были направлен в Совет 23 декабря 2016 года. 12 января с.г. Высший совет юстиции решил временно отстранить судью Высшего хозяйственного суда Украины Емельянова А.С. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности сроком на два месяца - до 12 марта 2017 года.

Согласно ходатайство заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов А.С. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 376, частью второй статьи 376-1 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов с использованием служебного положения и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, совершенное по предварительному сговору группой лиц).