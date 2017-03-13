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КМУ утвердил создание независимых набсоветов в госкомпаниях

13 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров утвердил новый порядок создания и функционирования независимых наблюдательных советов в государственных компаниях, предложенный Министерством экономического развития и торговли.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сформированные по новым правилам независимые наблюдательные советы будут формировать стратегию развития государственных компаний, назначать менеджмент, оценивать его работу и выбирать независимого аудитора для проведения проверки.

«Таким образом, возможность политического вмешательства в работу госпредприятий почти нивелируется, а коррупционные риски значительно снижаются», – говорится в сообщении.

Первый заместитель министра экономики Максим Нефедов отметил, что порядки формирования независимых наблюдательных советов помогут сделать управление государственными предприятиями прозрачнее и намного эффективнее.

«Государственные компании – это бизнес, а не политика, поэтому мы должны минимизировать политическое давление на них. Наблюдательные советы как раз и призваны это сделать. Первые наблюдательные советы планируем сформировать в Укрпочте, Укргидроэнерго, Укрэнерго, аэропорту «Борисполь», «Укрзализныце», – отметил он.

Согласно решению правительства, независимые наблюдательные советы должны быть созданы в государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых 50%+ акций (долей) принадлежат государству, а также активы которых за последний год превышали 2 млрд грн, а чистый доход – 1,5 млрд грн.

Всего под эти критерии подпадает 41 госкомпания, включая НАК «Нафтогаз Украины». В других унитарных компаниях и хозяйственных обществах необходимость существования независимого наблюдательного совета остается на усмотрение органов управления.

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