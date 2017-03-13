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«Ощадбанку» не удается закрыть дело о банкротстве «Креатива»

13 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

7 марта Высший хозяйственный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Ощадбанка на решение Киевского апелляционного хозсуда от 12.12.2016 года, которым прекращено апелляционное производство по апелляционной жалобе госбанка на решение Хозсуда г. Киева от 06.06.2016, которой в свою очередь было открыто производство по делу о банкротстве ЧАО «Креатив», введена процедура распоряжения имуществом и назначен распорядитель имуществом.

Ощадбанк просил ВХСУ отменить решение Киевского апелляционного хозсуда от 12.12.2016 и направить апелляционную жалобу для рассмотрения по существу.

Вместо этого Высший хозсуд отметил, что статус участника производства по делу о банкротстве с правом на апелляционное и кассационное обжалование судебных решений конкурсный (залоговый) кредитор приобретает лишь после соответствующего признания хозяйственным судом его требований и доказательства нарушения его прав обжалуемым решением.

«Материалами дела подтверждаются и судом апелляционной инстанции установлены обстоятельства обращения 06.07.2016 ПАО «Государственный ощадный банк Украины» с заявлением с денежными требованиями к должнику на общую сумму 9 234 215 025,27 грн. по договорам кредитной линии.

При этом, из материалов дела видно, что предварительное заседание по данному делу о банкротстве местным хозяйственным судом не производилось; денежные требования ПАО «Государственный ощадный банк Украины» к должнику не были предметом рассмотрения по сути местным хозяйственным судом с принятием соответствующего процессуального документа о признании или отклонении (полностью или частично).

Следовательно, установив, что на момент подачи апелляционной жалобы на решение суда от 06.06.2016 отсутствует решение местного хозяйственного суда по рассмотрению требований ПАО «Государственный ощадный банк Украины», суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу, что жалобщик в данном случае не получил статуса кредитора должника, в связи с чем не имеет права на апелляционное обжалование решения суда о возбуждении дела о банкротстве», – говорится в постановлении ВХСУ от 07.03.2017.

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