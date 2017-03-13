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МОЗ сформирует свой общественный совет на открытом Интернет-голосовании

13 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Министерство здравоохранения Украины сформирует свой общественный совет на открытом Интернет-голосовании.

Как отметил один из разработчиков ProZorro Владимир Фльонц на своей странице в соцсети, используя положительный опыт НАБУ и Министерства экологии, благодаря решению инициативной группы, выбирать общественный совет при Минздраве Украины смогут все граждане, проживающие на территории Украины.

Как отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения, учредительное собрание Общественного совета при Минздраве Украины состоится 27 апреля 2017 года по адресу г.Киев, ул. Грушевского, 7, Большой зал. Начало собрания в 10.00. К участию в собрании приглашаются представители общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих и профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации (далее - институты гражданского общества), которые зарегистрированы в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории Украины.

Для участия в учредительном собрании по формированию Общественного совета при Минздраве Украины в инициативную группу (согласно п. 8 Постановления Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 № 996) необходимо подать заявление, подписанное уполномоченным лицом руководящего органа института гражданского общества. Со списком документов, которые необходимо подать вместе с заявлением можно ознакомиться по ссылке. Документы для участия в собрании принимаются до 28 марта с.г.

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