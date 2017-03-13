16 марта состоится практикум на тему «Масштабирование юридического бизнеса»

16 марта в 19:00 в конференц-зале Отеля Крещатик состоится практикум «Масштабирование юридического бизнеса».
Все чаще, инертный и консервативный юридический бизнес задумывается о: постановке систем KPI, юридическом маркетинге и HR, формулах партнерства, автоматизации своих бизнес-процессов и функций. При этом, с каждым годом, юридических фирм и адвокатских кабинетов в нашей стране - становится все больше и больше. Но, одно дело - быть хорошим юристом, другое - иметь адвокатский/юридический кабинет с двумя-тремя помощниками, и третье - решить строить системный юридический бизнес, независящий от одного-двух крупных клиентов и не завязанных на одном партнере/юристе.
На Практикуме «Масштабирование юридического бизнеса», авторы будут говорить именно о третьем случае - когда речь идет о мыслях/планах/намерениях строить системную юридическую фирму.
В частности:
1. Что нужно принимать во внимание, если мы задумываемся - о построении именно системного юридического бизнеса?
2. Какие нам нужны человеческие ресурсы (компетенции, skills, замотивированность, т.д.) для работы в системной юридической фирме?
3. Система KPI в системной юридической фирме: как правильно рассчитывать и оценивать KPI для сотрудников и партнеров?
4. Что обязательно нужно знать и понимать партнерам юридической фирмы: о принципах расчета внутренней экономики (прибыльности) и ROI, перед инвестированием в развитие бизнеса и масштабирование.
5. Без каких внутренних процессов и технологий - не стоит рассчитывать на развитие бизнеса юрфирмы.
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