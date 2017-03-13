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Председатель ВАСУ А.Нечитайло презентовал итоги осуществления правосудия административными судами в 2016 году

13 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня проходит заседание Пленума Высшего административного суда Украины, в ходе которого председатель ВАСУ Александр Нечитайло презентовал итоги осуществления правосудия административными судами в 2016 году. По его словам, на эффективность работы админсудов в 2016 году значительно повлияла конституционная реформа, которая предусмотрела большие изменения судоустройства и судопроизводства.

«Общество оценивает деятельность системы по профессиональности и компетенции чиновников. Не стоит надеяться на то, что формальное изменение структуры и кадрового состава улучшить эффективность работы», - указал г-н Нечитайло и в пример он привел реформу прокуратуры и милиции.

По его словам, первыми проявлениями судебной реформы стало обострение кадрового кризиса в административных судах. «Следствием бездействия уполномоченных органов относительно кадровых вопросов является увеличение нагрузки на работающих судей и ухудшения оперативности рассмотрения админсудов», - подчеркнул Александр Нечитайло.

В 2016 году на рассмотрение в местные админсуды поступило 215 339 административных дел и материалов, что на 39 тыс. меньше, чем в 2015-м. На протяжении года рассмотрено почти 193 тыс. дел и материалов. Требования заявителей удовлетворено в почти 96 тыс. дел (50% от общего количества рассмотренных дел). В апелляционные административные суды поступило 76 184 дела и материалов. Рассмотрено в 2016-м 75 579 дел и материалов (по результатам рассмотрения 16 072 дела и материала требования заявителей удовлетворены). Наибольшее количество пересмотренных апелляционными судами постановлений наблюдается в налоговых делах.

Что касается ВАСУ, то в отчетном периоде поступило 37 818 дел и материалов, рассмотрено более 40 тыс кассационных жалоб и дел. Из общего количества пересмотренных судебных решений оставлено без изменений 9428 решений, 6500 – изменено или отменено. Одной из причин такого количества отмененных судебных решений является формирование практики Верховным Судом Украины по рассмотрению отдельных категорий дел, в том числе, отступление от правовых позиций, ранее изложенных в заключениях ВСУ.

По словам председателя ВАСУ, по состоянию на 31 декабря 2016 года фактическая численность суда составляет 46 судей. По состоянию на 1 января 2017 года 22 588 кассационных жалоб и дел не рассмотрено. ВСУ в отчетном периоде рассмотрел по существу 621 административное дело, из них отменено решения ВАСУ по 252 делам.

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