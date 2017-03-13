Сегодня 13 марта 2017 года, 11:30

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

КМУ подготовил упрощения для бизнеса

Правительство согласовало для передачи в Верховный Совет пакет законопроектов, позволяющих Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова, в частности, законопроекты упрощают получение разрешения на строительство, усиливают защиту прав миноритарных акционеров, а также позволяют упростить процедуру банкротства.

Отменены около ста приказов министерств и ведомств по регуляции

КМУ принял распоряжение об отмене некоторых приказов министерств и других центральных органов исполнительной власти. «Мы отменяем примерно 100 различных документов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований», - сказала первый заместитель Министра юстиции Наталья Севастьянова. Все органы будут иметь два месяца для урегулирования пробелов в соответствии с действующим законодательством.

Комитет Европарламента утвердил безвиз для Украины

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования. Голосование Европарламента, как ожидается, состоится 5 апреля. После этого документ будет передан для принятия Совету ЕС. Там обещают, что украинские граждане смогут путешествовать в страны Евросоюза без виз уже в июне 2017 года.

Презентованы изменения в процессуальные кодексы

Рабочей группой по реформированию процессуального законодательства, созданной Советом по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, обнародованы тексты проекты изменений в три процессуальные кодексы – Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Г-н Филатов надеется, что народные депутаты рассмотрят и примут их уже на нынешней сессии Верховного Совета Украины, поскольку без изменений процессуальных правил новый Верховный Суд не сможет начать свою работу. Ознакомьтесь также с инфографикой: 13 главных изменений хозяйственного и гражданского процессов.

Народных заседателей в ГПК «заменили» на присяжных

Вступил в силу Закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс относительно рассмотрения дел с участием присяжных, ранее подписанный Президентом. Согласно Закону термин «народные заседатели» заменен термином «присяжные», что позволяет разблокировать рассмотрение ряда категорий дел, которые рассматривают при участии народных заседателей.Указанные изменения распространяются и на рассмотрение дел, производства по которым открыты до вступления в силу Закона.

Украинский малый бизнес получит поддержку от ЕС

Президент Украины подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС «Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)». COSME - европейская программа поддержки малого и среднего бизнеса. Ратификация Соглашения откроет доступ украинским предприятиям государственного, частного и общественного секторов к финансированию как со стороны бюджета программы, так и со стороны инвестиционных и венчурных фондов Евросоюза.

Нацбанк упростил получение валютных кредитов от нерезидентов

Национальный банк Украины упростил процедуру регистрации банками изменений в договоры на привлечение резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов. Теперь банкам не нужно предоставлять регулятору сканированные копии документов при регистрации изменений в кредитные договоры при наличии операций с признаками рисковых, если изменения касаются снижения ставки процентов, комиссий или неустойки, а также перехода резидента-заемщика на обслуживание в другой банк, изменения юридического адреса заемщика или пролонгации срока кредита.

НАПК усовершенствовало реестр е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции усовершенствовало реестр электронных деклараций. Проведено дооснащение аппаратной базы реестра в соответствии с техническими требованиями, предоставленными администратором системы – ГП «Украинские специальные системы». В частности, увеличен объем оперативной памяти, расширен объем дискового пространства серверного оборудования, установлено дополнительное сетевое оборудование.

ProZorro открывает 12 центров компетенций в регионах Украины

ГП «Прозорро» начало учебную программу по закупкам для региональных координаторов. Как отмечают в правительстве, учебная программа направлена на углубление знаний в сфере публичных закупок. По завершении обучения в 12 регионах будут созданы постоянно действующие центры компетенций ProZorro. Координаторы будут помогать в решении проблемных вопросов, связанных с проведением процедур закупок, обеспечивать качественную обратную связь и т.д.

Украинцы смогут ездить в Албанию без виз

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк сообщил, что соглашение Украины с Албанией о взаимной отмене визовых требований вступит в силу с 1 апреля. Предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами (загранпаспортами, удостоверениями личности моряка) могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государств в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.