Сегодня 13 марта 2017 года, 11:30

Сегодня в Апелляционном суде Киева состоится рассмотрение жалобы на меру пресечения Р.Насирову

Сегодня, 13 марта, в Апелляционном суде Киева состоится рассмотрение жалобы на меру пресечения временно отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в виде содержания под стражей, назначено на 13 марта 2017 года (11:00), зал судебного заседания №201», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Р.Насирова проходило в больнице «Феофания». Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Р.Насирову. По словам Н.Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Р.Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице «Феофания».

Антикоррупционная прокуратура подозревает Р.Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Р.Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: «Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Р.Насировым денег не было».

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Р.Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Р.Насирова.

3 марта КМУ отстранил Р.Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.