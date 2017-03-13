Сегодня 13 марта 2017 года, 09:59

Президент предлагает изменить Закон об электронных декларации

Президент Петр Порошенко предлагает Верховному Совету отменить необходимость предоставления электронной декларации военнослужащими контрактной формы службы и мобилизованными военными. Об этом говорится в законопроекте №6172, зарегистрированном в парламенте 10 марта.

Соответствующие изменения П.Порошенко предлагает внести в статью 3 Закона «О предотвращении коррупции».

Предлагается установить, что действие закона не распространяется на мобилизованных военнослужащих, военных-контрактников, курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, в которых военные институты, факультеты и кафедры военной подготовки.

Как известно, значительная часть военнослужащих с 1 января 2017 обязаны подавать электронные декларации.

В пояснительной записке указывается, что такие изменения необходимы, поскольку «только сбор и подготовка документов, необходимых для заполнения декларации, требует значительного времени и личного присутствия военнослужащего (например, оформление электронной цифровой подписи, получение справки о доходах военнослужащего с места прохождения службы или в органах государственной фискальной службы Украины)».

«Указанное может привести к массовому оставление мест прохождения службы в зоне проведения антитеррористической операции», - говорится в записке.

«Кроме того, заполнение декларации на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции требует не только времени, но и соответствующих технических возможностей (в частности, оборудование рабочих мест персональными компьютерами) и защищенной инфраструктуры (безопасное подключение к сети Интернет), которые ограничены в зоне проведения антитеррористической операции», - говорится в пояснительной записке.

31 марта заканчивается второй этап электронного декларирования. Декларации за 2016 должны подать около 2 млн человек.