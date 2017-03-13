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Сегодня 13 марта 2017 года, 09:59

МЭРТ хочет ввести лицензирование экспорта антрацита

Министерство экономического развития и торговли предлагает правительству ввести лицензирование экспорта антрацита. Об этом говорится в проекте постановления №1009 от 28 декабря.

Проектом постановления предлагается ввести лицензирование экспорта антрацита по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности.

«Действия по согласованию выдачи лицензий с Минэнергоугля будут осуществляться Минэкономразвития без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией», - говорится в документе.

Лицензирование предлагается ввести временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, после чего оно может быть отменено.

Ранее премьер Владимир Гройсман сообщил, что Украина заблокировала экспорт угля антрацитовой группы на период действия чрезвычайных мер в энергосистеме.