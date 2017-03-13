Высший совет правосудия впервые разрешил заключить под стражу судью

Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского. Генпрокуратура подозревает его в вымогательстве и желании получения неправомерной выгоды за счет участников дела, которое он ведет.
Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей, поскольку следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей и пользоваться связями в правоохранительных органах во избежание правосудия. Кроме того, прокуратура подозревает, что судья может исказить или уничтожить доказательства и оказать давление на судей, на которых перераспределено дело, в котором К.Бобовского подозревают в совершении неправомерных действий. Также есть оперативные данные, что судья может выехать за границу и скрываться от органов следствия.
Отметим, это первый случай, когда Высший совет правосудия рассматривал вопрос предоставления согласия на заключение судьи под стражу, поскольку до начала реформы судопроизводства вопрос неприкосновенности судей был в компетенции Верховного Совета.
Высший совет правосудия начал работать 12 января 2017 года, и это первое дело, которое им передала прокуратура о согласии на содержание судьи под стражей.
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